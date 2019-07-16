2019-07-16T16:38:50+03:00
Общество

В Рыбинске 65-летняя Галина Смирнова ушла в лес и не вернулась

Поисками женщины занимаются волонтеры и полиция
Полина ЗАЙЦЕВА
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Если вы располагаете информацией о местоположении женщины, сообщите волонтером по номеру 8(800)700-54-52 или обратитесь в полиции по номеру 112.Если вы располагаете информацией о местоположении женщины, сообщите волонтером по номеру 8(800)700-54-52 или обратитесь в полиции по номеру 112.
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В Рыбинске 15 июля пропала 65-летняя Галина Борисовна Смирнова. Сообщается, что женщина ушла в лес, потерялась там и не вернулась. Поисками женщины уже занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

Женщина среднего роста, плотного телосложения. Волосы вьющиеся, короткие, темно-русые. Была одета в светлую ветровку с цветочным принтом, светлую кофту на молнии, халат в цветочек и желтые резиновые сапоги.

Если вы располагаете информацией о местоположении женщины, сообщите волонтером по номеру 8(800)700-54-52 или обратитесь в полиции по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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