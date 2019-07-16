2019-07-16T16:15:24+03:00
Общество

В Ярославской области ищут инвестора, который закончит строительство кролиководческого комплекса

Ранее строительством фермы занималась компания ООО «МКС»
Полина ЗАЙЦЕВА
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Проект планируют реализовать в Даниловском районеПроект планируют реализовать в Даниловском районеФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области активно ищут инвестора, который закончит строительство кролиководческого комплекса в Даниловском районе региона. Ранее строительством фермы занималась компания ООО «МКС». Тогда стоимость проекта оценили в один миллиард рублей.

Подрядчик должен был приступить к работам в 2018 году, однако, строительство так и не было начато и правительство расторгло с ним контракт. Среди новых возможных подрядчиков есть ООО «Стройконструкция» и ООО «Жемчужина».

– В настоящее время инвесторы рассматривают различные возможности реализации данного проекта на территории области, – рассказала заместитель директора регионального департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – В частности, одно из возможных решений может быть связано с перенесением места дислокации части производства в Гаврилов-Ямский муниципальный район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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