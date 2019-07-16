В центре Ярославля посадили молодые ели
Саженцы будут расти рядом с соснами, которые высадили в прошлом году
В прошлом году на этом месте высадили сосны, но они прижились не всеФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле вблизи сквера на Советской площади посадили деревья. Теперь центр города будут украшать 12 молодых годовалых елей. Они хорошо приживаются на новой территории и быстро растут. В прошлом году на этом месте высадили сосны, но они прижились не все. Сегодня, 16 июля, рядом с ними появились новые саженцы.
Инициатором посадки стала одна из автомобильных компаний города. Ее сотрудники ранее проводили на этой территории субботники, а теперь и вовсе взяли шефство над сквером на Советской площади.
В ближайшее время молодые деревья появятся на улице Юности и Подзеленье.
ИСТОЧНИК KP.RU