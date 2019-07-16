В Ярославле торговали счетчиками, занижающими показатели по электричеству

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-16T15:00:51+03:00

Проблема заключается еще и в том, что в результате перераспределения добросовестным горожанам приходится платить за тех, кто решил сэкономить. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Прокуратура прикрыла сайты, на которых продавали эти приборы

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В Ярославле прокуратура провела проверку по факту незаконной продажи счетчиков, которые занижают показания при учете потребления электроэнергии. Объявления о продаже появлялись на различных сайтах в интернете.

- Данная информация побуждает потребителей к совершению противоправных действий и нарушению норм действующего законодательства в области электроэнергетики, энергосбережении и энергетической эффективности и позволяет привести к неоплате части фактически полученных потребителем коммунальных ресурсов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Проблема заключается еще и в том, что в результате перераспределения добросовестным горожанам приходится платить за тех, кто решил сэкономить. По результатам проведенной проверки прокуратура направила иск в суд. Фемида признала информацию о продаже запрещенной и постановила включит ее в соответствующий реестр.

ИСТОЧНИК KP.RU