Мэрия Ярославля прокомментировала массовую гибель стерляди

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-16T14:31:53+03:00

По их словам, фирма, у которой была куплена рыба, справилась со своей задачей на 100%

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В мэрии города Ярославля прокомментировали ситуацию, связанную с массовой гибелью стерляди в акватории Волги. По их словам, подрядчик, у которого заказали рыбу, на все сто справился со своей задачей.

- Контракт был заключён между МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля и ООО «Аплинк» на сумму 508 тысяч рублей на выпуск 22825 мальков для компенсации нанесённого вреда водным биологическим ресурсам реки при реконструкции моста через Которосль в створе Комсомольской площади. При этом было выпущено около 32-х тысяч мальков стерляди-на 10 тысяч больше для того, чтобы хватило для погашения компенсационных мероприятий. Выпуск мальков осуществлялся под надзором представителей Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, - прокомментировал директор МКУ «Агентство по строительству» Виталий Кук. - Все нормы выращивания и содержания мальков стерляди были соблюдены. Рыба была выращена на одном из рыбных предприятий Костромы. Представители Федерального агентства подписали соответствующие акты выпуска мальков в водный объект. Есть определенный риск, что при транспортировке часть мальков погибнет. В этот раз не более 5% рыбы не прижились, соответственно ООО «Аплинк» выполнила контракт в полном объеме.

Напомним, речь идет о массовой гибели стерляди в Волге. Ярославцы заметили, как мертвую рыбу прибивает к берегу напротив Стрелки. По словам эксперта, причиной отмирания стала так называемая пузырьковая болезнь, возникшая из-за нарушений транспортировки

ИСТОЧНИК KP.RU