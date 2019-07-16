«Калина» сложилась гармошкой: страшная авария на Ленинградском проспекте в Ярославле

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-16T12:39:29+03:00

Страшно представить, какой силы был удар Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Водитель и пассажир врезавшейся в «Ладу» иномарки в больнице

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Ночью 16 июля в Дзержинском районе Ярославля произошла крупная авария с участием двух легковых автомобилей. Около 2:35 дорогу на Ленинградском проспекте не поделили «Тойота Авенсис» и «Лада Калина». Машины столкнулись напротив дома № 74. Удар был настолько мощным, что отечественная легковушка сложилась в гармошку.

В УГИБДД России по Ярославской области сообщили, что в больницу доставили водителя и пассажира иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU