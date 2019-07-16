В Ярославле продолжается замена сетей: что сделано

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-16T11:35:00+03:00

На прошлой неделе была произведена замена коммуникаций на Октябрьской площади и Республиканской улице Фото: Мэрия Ярославля

Уже окончены работы на Угличской улице, улице Лескова и Панина.

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В Ярославле продолжается замена сетей на дорогах. Она проходит вместе с дорожным ремонтом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящий момент уже завершены работы на Угличской улице, улицах Панина и Лескова. Асфальт там начнут укладывать без задержек.

Также начались работы по замене теплотрассы на проходном канале, который находится на перекрестке улиц Гагарина и Рыкачева.

На прошлой неделе была произведена замена коммуникаций на Октябрьской площади и Республиканской улице.

Всего в 2019 году планируют отремонтировать 9 дорог протяженностью 15 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU