СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-16T12:15:31+03:00

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В Ярославле завершилось расследование по делу лжеинкассатора, который вынес из местного автосалона пять миллионов рублей. Установлено, что мужчина переоделся в форму инкассатора, спокойно зашел в магазин авто и забрал сумму. После этого преступник вышел из автосалона и, как ни в чем ни бывало, уехал с места преступления на велосипеде. Обман вскрылся, когда настоящие инкассаторы приехали в магазин.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержали лжеинкассатора и его сообщников, - добавили в пресс-службе МВД России. - Следствием установлено, что преступление было совершенно организованной группой и тщательно спланировано. Фигурантами подготовлено необходимое форменное обмундирование, приобретены сотовые телефоны для связи, сим-карты, велосипед, а также оттиск штампа для инкассации.

Участники группировки долгое время заходили в магазин под видом покупателей, присматривались к обстановке. Стоит отметить, что главную роль преступники отвели сообщнику из Москвы, для того, чтобы исключить возможность его случайной встречи с работниками автосалона в Ярославле. Преступники отслеживали автомобиль инкассаторов, и, когда он выехал в автосалон – скомандовали сообщнику действовать. В магазине преступник ввел в заблуждение кассира и сумел забрать деньги. В настоящее время дело передано в суд, причиненный материальный ущерб полностью возмещен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/720454" frameborder="0"></iframe> В Ярославле лжеинкассатор вынес из автосалона пять миллионов и скрылся на велике.Видео: УМВД России

ИСТОЧНИК KP.RU