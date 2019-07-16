В Ярославле лжеинкассатор вынес из автосалона пять миллионов и скрылся на велике
В Ярославле завершилось расследование по делу лжеинкассатора, который вынес из местного автосалона пять миллионов рублей. Установлено, что мужчина переоделся в форму инкассатора, спокойно зашел в магазин авто и забрал сумму. После этого преступник вышел из автосалона и, как ни в чем ни бывало, уехал с места преступления на велосипеде. Обман вскрылся, когда настоящие инкассаторы приехали в магазин.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержали лжеинкассатора и его сообщников, - добавили в пресс-службе МВД России. - Следствием установлено, что преступление было совершенно организованной группой и тщательно спланировано. Фигурантами подготовлено необходимое форменное обмундирование, приобретены сотовые телефоны для связи, сим-карты, велосипед, а также оттиск штампа для инкассации.
Участники группировки долгое время заходили в магазин под видом покупателей, присматривались к обстановке. Стоит отметить, что главную роль преступники отвели сообщнику из Москвы, для того, чтобы исключить возможность его случайной встречи с работниками автосалона в Ярославле. Преступники отслеживали автомобиль инкассаторов, и, когда он выехал в автосалон – скомандовали сообщнику действовать. В магазине преступник ввел в заблуждение кассира и сумел забрать деньги. В настоящее время дело передано в суд, причиненный материальный ущерб полностью возмещен.
В Ярославле лжеинкассатор вынес из автосалона пять миллионов и скрылся на велике.Видео: УМВД России
ИСТОЧНИК KP.RU