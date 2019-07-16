Жительница Ярославской области обманула банкиров и взяла кредит на ложные данные

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-16T10:22:32+03:00

Ее осудили и назначили штраф

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Тутаевская прокуратура обвинила 34-летнюю жительницу, которая обманным образом взяла кредит. Она предоставила в микрофинансовую организацию ложные сведения о своей зарплате и месте работе.

Когда мошенница получила на руки 4 тысячи рублей, то потратила их на свои нужды.

– Суд признал девушку виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU