Жительница Ярославской области обманула банкиров и взяла кредит на ложные данные
Ее осудили и назначили штраф
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Тутаевская прокуратура обвинила 34-летнюю жительницу, которая обманным образом взяла кредит. Она предоставила в микрофинансовую организацию ложные сведения о своей зарплате и месте работе.
Когда мошенница получила на руки 4 тысячи рублей, то потратила их на свои нужды.
– Суд признал девушку виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.
Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU