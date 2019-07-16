В Угличе мотоциклист с молодой девушкой за спиной влетел в иномарку: госпитализированы оба

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-16T10:06:21+03:00

20-летний парень с 20-летней девушкой врезались в 20-летнюю девушку на иномарке

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Сегодня ночью, 16 июля, в Угличе произошла крупная авария с пострадавшими. На перекрестке улиц Ленина а Интернациональной мотоцикл столкнулся с легковушкой. Около 1:13 20-летний молодой человек на «Рейсере» с ровесницей-пассажиркой за спиной не уступил дорогу «Пежо», за рулем которой была 20-летняя девушка.

- В результате ДТП водитель мотоцикла и пассажирка госпитализированы с травмами, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте работали спасатели, медики и ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Водитель и пассажирка госпитализированыФото: ГУ МЧС по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU