2019-07-16T09:29:40+03:00
Общество

С 22 июля в Ярославле изменится схема движения 78 автобуса

Транспорт перестанет заезжать на МКР «Промышленный»
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Не пропустите свою остановкуНе пропустите свою остановкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вниманию ярославцев и гостей города. С 22 июля изменится схема движения автобуса № 78. Транспорт, следующий по маршруту «Торговый переулок – 15 микрорайон» туда и обратно перестанет заезжать к остановке «микрорайон Промышленный» на улице Промышленной.

Власти города просят отнестись к изменениям внимательно и заранее планировать поездки

ИСТОЧНИК KP.RU

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