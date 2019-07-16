С 22 июля в Ярославле изменится схема движения 78 автобуса
Транспорт перестанет заезжать на МКР «Промышленный»
Не пропустите свою остановкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Вниманию ярославцев и гостей города. С 22 июля изменится схема движения автобуса № 78. Транспорт, следующий по маршруту «Торговый переулок – 15 микрорайон» туда и обратно перестанет заезжать к остановке «микрорайон Промышленный» на улице Промышленной.
Власти города просят отнестись к изменениям внимательно и заранее планировать поездки
ИСТОЧНИК KP.RU