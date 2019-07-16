2019-07-16T08:27:31+03:00
Происшествия

В Ярославле в Волге погибла выпущенная в воду стерлядь

Мальки прожили всего несколько дней
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Жесть ЯрославльФото: Жесть Ярославль
Изменить размер текста:

Экологическая катастрофа произошла в акватории Волги: здесь погибли мальки стерляди, выпущенные в воду накануне. Мертвую рыбу прибило к берегу напротив Стрелки. Берег усыпан трупами мальков. Накануне 20 тысяч маленьких рыб выпустили в воду в качестве компенсации за строительство моста в Красноперекопском районе.

-Нашли, куда рыбу выпускать, - пишут ярославцы, имея в виду загрязненность Волги.

- Вспомните это фото, когда пойдете купаться с детьми.

Однако, нашлись среди пользователей сети и те, кто считает, что это естественный отбор и чем больше мальков было выпущено, тем больше вероятность наткнуться на неприятную находку вдоль берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославский департамент АПК возглавил очередной приезжий чиновник
В Ярославле дети угнали иномарку и устроили ДТП на оживленном проспекте
Ярославцы сняли, как дети свесив ножки, сидят на краю десятиэтажки
В лесу Ярославской области нашли тело мертвого 57-леитнего мужчины
Сломавшую обе руки из-за неубранных дорог ярославну поддержала прокуратура
Волонтерам требуется помощь в поиске 80-летнего дедушки, который пропал в Ярославской области
В Ярославской области с начала сезона сгорело 12 гектаров леса
В Ярославле за вырубку лесов и пожары нарушителей оштрафовали на 2,4 миллиона рублей
19-летний житель Ярославской области увидел машину, снял номера и поехал кататься
В Тутаеве живой нашли Марию Коршунову, пропавшую около месяца назад
В Семибратове утонул пьяный молодой мужчина
Житель Тутаева выплатил долг по алиментам под угрозой лишения автомобиля
Плюс административный штраф: ярославна задолжала мужу и налоговой кругленькую сумму, но стала препятствовать аресту мобильного
В Ярославской области водитель опрокинул автомобиль: двое взрослых и 8-летний мальчик госпитализированы
В Ярославле новое управление мэрии возглавит приезжая чиновница
Пьяный водитель с маленьким стажем собирался везти детей из санатория в Ярославской области
Tele2 проводит социальный «День открытых людей»
Что-то пошло не так: ярославский парашютист приземлился на деревья
В Рыбинске пройдут традиционные соревнования по парашютному спорту
Солнце вышло, но грозу никто не отменял: о погоде в Ярославле
В Ярославль прибыли абитуриенты Высшего Военного училища