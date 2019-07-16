В Ярославле в Волге погибла выпущенная в воду стерлядь
Экологическая катастрофа произошла в акватории Волги: здесь погибли мальки стерляди, выпущенные в воду накануне. Мертвую рыбу прибило к берегу напротив Стрелки. Берег усыпан трупами мальков. Накануне 20 тысяч маленьких рыб выпустили в воду в качестве компенсации за строительство моста в Красноперекопском районе.
-Нашли, куда рыбу выпускать, - пишут ярославцы, имея в виду загрязненность Волги.
- Вспомните это фото, когда пойдете купаться с детьми.
Однако, нашлись среди пользователей сети и те, кто считает, что это естественный отбор и чем больше мальков было выпущено, тем больше вероятность наткнуться на неприятную находку вдоль берега.
ИСТОЧНИК KP.RU