В Ярославле в Волге погибла выпущенная в воду стерлядь

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-16T08:27:31+03:00

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Экологическая катастрофа произошла в акватории Волги: здесь погибли мальки стерляди, выпущенные в воду накануне. Мертвую рыбу прибило к берегу напротив Стрелки. Берег усыпан трупами мальков. Накануне 20 тысяч маленьких рыб выпустили в воду в качестве компенсации за строительство моста в Красноперекопском районе.

-Нашли, куда рыбу выпускать, - пишут ярославцы, имея в виду загрязненность Волги.

- Вспомните это фото, когда пойдете купаться с детьми.

Однако, нашлись среди пользователей сети и те, кто считает, что это естественный отбор и чем больше мальков было выпущено, тем больше вероятность наткнуться на неприятную находку вдоль берега.

ИСТОЧНИК KP.RU