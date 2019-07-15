Ярославцы сняли, как дети свесив ножки, сидят на краю десятиэтажки

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-15T19:30:11+03:00

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По крыше 10-этажки на улице Сосновой разгуливают дети. Почему доступ к ней оказался открыт, пока неизвестно. Жуткий кадр прислала очевидица Яна Голикова в группу «Жесть Ярославль» в Вконтакте. На снимке видно, как подросток сидит, свесив ноги, на самом краю крыше. Часть пользователей строго осудила опасное поведение, другая сочла такой «досуг» обычным:

- Мы же все разные люди и расслабляемся мы по разному, - считает Антон Кузьмин.

- Неправильное это расслабление, одна ошибка и…- возражает Магомед Султанов.

- Устали голубей гонять. Сейчас отдохнут и пойдут Наташку за косу дергать, - пошутил Алексей Щеткин.

Напомним, на прошлой неделе в Рыбинске насмерть разбилась 15-летняя девочка, упав с крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU