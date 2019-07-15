2019-07-15T17:40:22+03:00
Общество

В лесу Ярославской области нашли тело мертвого 57-леитнего мужчины

В нем узнали Алексея Кабзана, которого ранее объявляли без вести пропавшим
Полина ЗАЙЦЕВА
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На данный момент эксперты устанавливают причины смертиНа данный момент эксперты устанавливают причины смертиФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске 13 июля на территории лесополосы в черте города было обнаружено тело мужчины, без признаков насильственной смерти. Позже стало ясно, что это пропавший Алексей Кабзан, поисками которого уже неделю занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

Напомним, 57-летний мужчина вышел из дома в Рыбинске 6 июля и пропал.

На данный момент эксперты устанавливают причины смерти, ведутся следственные действия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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