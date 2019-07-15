2019-07-15T17:01:24+03:00
Общество

Сломавшую обе руки из-за неубранных дорог ярославну поддержала прокуратура

В начале марта 2019 года женщина поскользнулась, упала и получила внутрисуставные переломы обеих рук
Полина ЗАЙЦЕВА
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В начале марта 2019 года женщина упала на тротуаре на улице Труфанова из-за наледи и ненадлежащей уборки.В начале марта 2019 года женщина упала на тротуаре на улице Труфанова из-за наледи и ненадлежащей уборки.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле прокуратура проверила обращение 54-летней местной жительницы по вопросу взыскания моральной компенсации с мэрии города. Дело в том, что в начале марта 2019 года женщина упала на тротуаре на улице Труфанова из-за наледи и ненадлежащей уборки.

- Заявительница поскользнулась и упала, получив оскольчатые внутрисуставные переломы обеих рук. На лечении в медицинском учреждении она находилась более месяца, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. - В связи с полученными переломами женщина испытала сильную боль и стресс, моральные и нравственные страдания, не могла длительное время самостоятельно в полном объеме обслуживать себя в быту.

Прокуратура поддержала женщину и направила в суд иск о взыскании с мэрии Ярославля компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Дата рассмотрения судом еще не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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