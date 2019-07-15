Волонтерам требуется помощь в поиске 80-летнего дедушки, который пропал в Ярославской области

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-15T17:00:16+03:00

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В деревне Епихарка Угличского района Ярославской области пропал 80-летний дедушка.

Михаила Александровича Бабалова последний раз видели 13 июля 2019 года.

Он небольшого роста – 155 сантиметров, сутулится. Телосложение худощавое, волосы короткие, седые, глаза светло-серые. Был одел в предположительно синюю жилетку, бежевую куртку, серую рубашку, серые клетчатые пижамные штаны или черные штаны с белыми лампасами, в черные полуботинки и черную кепку.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Михаила Александровича или хотите помочь в поисках, звоните по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» – 8 800 700-54-52. Подробности в группе vk.com/lizaalert76. Инфорг: Овсянка Анастасия - 89108298661

ИСТОЧНИК KP.RU