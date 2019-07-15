В Ярославле за вырубку лесов и пожары нарушителей оштрафовали на 2,4 миллиона рублей
С начала 2019 года в Ярославской области было выявлено 46 правонарушений в сфере лесного хозяйства. Большая часть этих нарушений касается правил пожарной безопасности и незаконной вырубки деревьев.
– С начала этого года проведено более двух тысяч обследований лесного фонда. К ответственности привлечено 34 человека, наложено административных штрафов на общую сумму 2 миллиона 408 тысяч рублей, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.
Во время очередного рейда было установлено, что арендатор лесного участка не очистил территорию от порубочных остатков, а место, где он складывал древесину, не оградил минерализованной полосой. Было возбуждено административное производство.
Нарушитель заплатит штраф от 50 до 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU