В Семибратове утонул пьяный молодой мужчина

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-15T13:58:44+03:00

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В минувшее воскресенье, 14 июля, в Ярославской области произошел очередной несчастный случай на воде: в Семибратове утонул молодой мужчина. Тело 32-летнего жителя Ростовского района достали из реки Устье. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

- Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утонул при купании, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Тело мужчины направлено в бюро судмедэкспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

Другое крупное ЧП на воде произошло в субботу, 13 июля. В Волге затонула яхта, на борту которой находились жители Подмосковья

ИСТОЧНИК KP.RU