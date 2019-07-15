Житель Тутаева выплатил долг по алиментам под угрозой лишения автомобиля
В Тутаеве Ярославской области судебные приставы смогли заставить злостного алиментщика погасить долг перед собственным ребенком. Уточняется, что сумма задолженности составляла порядка 90 тысяч рублей.
- Пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных и иных действий в отношении принадлежащего должнику автомобиля «Mercedes Benz», - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Сразу после этого мужчина спохватился и в полном объеме погасил свою задолженность. После того, как ребенок получил законные денежные средства, арест с автомобиля был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU