Плюс административный штраф: ярославна задолжала мужу и налоговой кругленькую сумму, но стала препятствовать аресту мобильного
Жительница Красноперекопского района задолжала денег своему бывшему мужу. Также за ней числился долг по налогом. Общая сумма составила 85 тысяч рублей.
Должница не раз получала приглашения к приставам-исполнителям, но никак не реагировала на это. Недавно встреча случилась. Ярославна сама явилась в ведомство, но уже как взыскатель. Тут-то приставы и напомнили ей о ее обязанностях.
Общаясь с приставами, женщина не раз доставала из сумочки дорогой телефон. Представители власти решили арестовать смартфон в счет долга, но она начала препятствовать.
– Судебный пристав-исполнитель пояснил гражданке, что попытка воспрепятствования законной деятельности судебного пристава, находящегося при исполнении служебных обязанностей, может обернуться для нее административной ответственностью, – пояснили в пресс-службе.
Однако и это не убедило женщину.
Арест мобильного телефона все-таки случился. Ярославне сказали, что ей вернут гаджет только после оплаты долга.
ИСТОЧНИК KP.RU