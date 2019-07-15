Плюс административный штраф: ярославна задолжала мужу и налоговой кругленькую сумму, но стала препятствовать аресту мобильного

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-15T12:25:47+03:00

Телефон все-таки арестовали и обещали вернуть только после погашения задолженности

Изменить размер текста: A A

Жительница Красноперекопского района задолжала денег своему бывшему мужу. Также за ней числился долг по налогом. Общая сумма составила 85 тысяч рублей.

Должница не раз получала приглашения к приставам-исполнителям, но никак не реагировала на это. Недавно встреча случилась. Ярославна сама явилась в ведомство, но уже как взыскатель. Тут-то приставы и напомнили ей о ее обязанностях.

Общаясь с приставами, женщина не раз доставала из сумочки дорогой телефон. Представители власти решили арестовать смартфон в счет долга, но она начала препятствовать.

– Судебный пристав-исполнитель пояснил гражданке, что попытка воспрепятствования законной деятельности судебного пристава, находящегося при исполнении служебных обязанностей, может обернуться для нее административной ответственностью, – пояснили в пресс-службе.

Однако и это не убедило женщину.

Арест мобильного телефона все-таки случился. Ярославне сказали, что ей вернут гаджет только после оплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU