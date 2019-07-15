В Ярославской области водитель опрокинул автомобиль: двое взрослых и 8-летний мальчик госпитализированы

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-15T11:50:04+03:00

На место приехала скорая и сотрудники ГИБДД

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В воскресенье, 14 июля, в 6.30 в Некрасовском районе перевернулся автомобиль «ВАЗ-21102». Это случилось на 3 километре дороги «Смирново-Орешки». За рулем был 44-летний водитель. Он не справился с управлением и опрокинул машину.

Водитель, 29-летний пассажир и 8-летний мальчик, который тоже находился в машине, госпитализированы с травмами.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU