2019-07-15T11:15:08+03:00
Происшествия

Пьяный водитель с маленьким стажем собирался везти детей из санатория в Ярославской области

Сотрудники ГИБДД проводят проверку
Екатерина РЯБЦЕВА
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На мужчину составили административный протоколНа мужчину составили административный протоколФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 12 июля, в Ярославской области сотрудники ГИБДД проверили автобусы, на которых дети должны были ехать из санатория-профилактория в Гаврилов-Ямском районе. Оказалось, что за рулем одного из транспортных средств был пьяный водитель. На него составили административный протокол. Еще выяснилось, что мужчина не имел необходимого для перевозки детей водительского стажа. Он управлял автобусом менее одного года.

– Сотрудниками ГИБДД проводится проверка в связи с обнаружением признаков административного нарушения в отношении собственника автобуса – индивидуального предпринимателя, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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