2019-07-15T10:43:03+03:00
Экономика

Tele2 проводит социальный «День открытых людей»

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15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами
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Tele2 проведет четырнадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей» под лозунгом «Переведи бабушку в интернет». В поддержку одноименного проекта сотрудники Tele2 в этот день не только выступят в роли промоутеров и консультантов, но и помогут пожилым людям освоить мобильный интернет. Всего в акции примут участие более 2000 специалистов Tele2, сообщает пресс-служба компании.

15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами. Четырнадцатый «День открытых людей» поддержит запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Ее цель – привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии.

Оператор подготовил активности в своих монобрендах, направленные на обучение старшего поколения современным технологиям. В более чем 300 салонах связи оператора, участвующих в акции, 15 июля пройдут мастер-классы «Школа мобильного интернета» для пожилых людей.

На них сотрудники Tele2 расскажут, как пользоваться интернетом, мобильными приложениями, соцсетями и мессенджерами, а также покажут основные функции смартфона.

В день акции представители Tele2 помогут разобраться старшему поколению в тонкостях технологий с помощью «Путеводителя по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение.

Онлайн-версия путеводителя доступна на странице «Переведи бабушку в интернет», а печатное руководство распространяется в салонах связи оператора. Также в рамках акции старшее поколение сможет воспользоваться комплексным предложением кампании «Переведи бабушку в интернет». В него входят комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному интернету».

Сотрудники Tele2 будут вместе с операторами обрабатывать обращения клиентов в четырех контактных центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). Также в день акции команды службы поддержки отправятся в 13 городов России, чтобы обучить коллег работе в цифровом сервисе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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