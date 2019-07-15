Что-то пошло не так: ярославский парашютист приземлился на деревья

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-15T10:34:03+03:00

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В Карачихе парашютист не справился с управлением и приземлился в кусты на обочине. Снаряжение повисло на ветвях, а самого спортсмена очевидцы уже не застали на месте. Кадры появились в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте.

– Хорошо, что на трассу под колеса не вышел! – переживали ярославцы в социальных сетях.

Некоторые критиковали парашютиста за непредусмотрительность, а другие объяснили, что площадка для безопасного приземления в таких условиях была выбрана правильно.

– А то, что купол немного дерево зацепил, так это не страшно. Купол благополучно снят был без посторонней помощи, – написали в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU