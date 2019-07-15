2019-07-15T10:31:08+03:00
Спорт

В Рыбинске пройдут традиционные соревнования по парашютному спорту

Мероприятие будет проходить на аэродроме «Южный»
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
В этом году Рыбинск будет принимать спортсменов с разных уголков страны уже в 19 раз.В этом году Рыбинск будет принимать спортсменов с разных уголков страны уже в 19 раз.Фото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбинске с 17 по 21 июля состоится Кубок России по парашютному спорту. Мероприятие будет проходить на аэродроме «Южный». В этом году город будет принимать спортсменов с разных уголков страны уже в 19 раз.

- Торжественное открытие соревнований запланировано на 11 часов 30 минут 18 июля, - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска. - Классические соревнования проходят в несколько этапов. Прыжки на точность приземления и элементы акробатики входят в зачет двоеборья. Прыгая с высоты в 1000 метров, спортсмену необходимо попасть ногой в мишень диаметром два сантиметра.

Второй этап - это выполнение трюков в свободном падении. Спортсмен должен продемонстрировать индивидуальную акробатику за 30 секунд полета без открытого парашюта. Жюри будет оценивать качество исполнения фигур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле новое управление мэрии возглавит приезжая чиновница
Пьяный водитель с маленьким стажем собирался везти детей из санатория в Ярославской области
Tele2 проводит социальный «День открытых людей»
Что-то пошло не так: ярославский парашютист приземлился на деревья
Солнце вышло, но грозу никто не отменял: о погоде в Ярославле
В Ярославль прибыли абитуриенты Высшего Военного училища
В Ярославле задержали наркоторговца с 170 граммами героина
В Ярославской области пожилых пациентов доставят на диспансеризацию бесплатно
Ярославцы собирают гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области
В Рыбинске из-за ремонта плотины закрывают движение по дамбе-шлюз
На побывку домой: осужденные ярославских колоний тоже ходят в отпуск
Воскресный ужас: в Ярославской области бьются машины, страдают люди
В Ярославской области легковушка вылетела в кювет – есть пострадавшие
В Рыбинске провалилась Волжская набережная
В Мышкинском районе новый прокурор
Первые «жертвы»: в Ярославской области продолжаются рейды против пьяных за рулем
«Море идет к вам»: в центре Ярославля случился большой потоп
Детки погуляли: в Рыбинске трое подростков «обнесли» торговую палатку на 31 тысячу рублей
«Шинник» дожал «Мордовию»
Утвержден новый календарь праздников: когда ярославцы смогут отдохнуть в 2020
В Ярославской области столкнулись крупный туристический теплоход и яхта
Влетели в отбойник и перевернулись: в Ярославле ДТП унесло жизни трех человек
В Рыбинске парень украл из подъезда дома детский велосипед и самокат
В Ярославле активисты вышли на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора
Сорвал золотую цепочку с часами и побежал: в Рыбинске задержали грабителя
В Ярославле приставы забрали кассу ресторана из-за долгов его владелицы