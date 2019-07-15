В Рыбинске пройдут традиционные соревнования по парашютному спорту

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-15T10:31:08+03:00

В этом году Рыбинск будет принимать спортсменов с разных уголков страны уже в 19 раз. Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске с 17 по 21 июля состоится Кубок России по парашютному спорту. Мероприятие будет проходить на аэродроме «Южный». В этом году город будет принимать спортсменов с разных уголков страны уже в 19 раз.

- Торжественное открытие соревнований запланировано на 11 часов 30 минут 18 июля, - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска. - Классические соревнования проходят в несколько этапов. Прыжки на точность приземления и элементы акробатики входят в зачет двоеборья. Прыгая с высоты в 1000 метров, спортсмену необходимо попасть ногой в мишень диаметром два сантиметра.

Второй этап - это выполнение трюков в свободном падении. Спортсмен должен продемонстрировать индивидуальную акробатику за 30 секунд полета без открытого парашюта. Жюри будет оценивать качество исполнения фигур.

ИСТОЧНИК KP.RU