Солнце вышло, но грозу никто не отменял: о погоде в Ярославле

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-15T10:13:35+03:00

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В Ярославскую область вернулось солнце. Однако долго радоваться жителям региона не придется: скоро погода снова станет облачной. Ночами ожидаются небольшие дожди, а вечером город окутает туман. В отдельным районах города возможна гроза.

Порывы западного ветра при грозе усилятся до 15 метров в секунду;

Ночью ртуть в градуснике упадет до 5 градусов, а днем поднимется до 17-22 градусов.

Метеорологическая видимость будет стабильная – 7000-9000 метров, а при тумане уменьшится до 1000 метров.

Наслаждайтесь кратковременными улучшениями погоды, но не забывайте про зонт.

ИСТОЧНИК KP.RU