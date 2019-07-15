2019-07-15T09:41:18+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали наркоторговца с 170 граммами героина

Он распространял наркотики с помощью тайников-закладок
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Кировском районе полиция задержала 33-летнего жителя. У мужчины при себе были свертки с веществом, похожим на порошок. Эксперты выяснили, что это – героин, а его масса – более 170 граммов.

Ярославца подозревают в сбыте наркотиков. Предполагается, что он делал тайники-закладки и зарабатывал на этом. Официально наркоторговец нигде не трудоустроен.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ, – сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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