Воскресный ужас: в Ярославской области бьются машины, страдают люди
В 15 часов 30 минут в поселке Заволжье Ярославского района «Рено Меган» по предварительной информации выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Дэу Матиз». На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и центра медицины катастроф. В ликвидации дорожно-транспортного происшествия от МЧС принимали участие 3 спасателей и одна машина спецтехники.
В УМВД по Ярославской области сообщили, что в аварии пострадали 3 человек. 32-летняя женщина – водитель «Дэу Матиз», в «Рено» - 56-летний мужчина и 55-летняя женщина. Насколько тяжелы полученные ими травмы, пока неизвестно.
В 15 часов 32 минуты поступило сообщение о ДТП в деревне Сидорово Рыбинского района столкнулись автомобиль «Рено» и Газель. Пока известно об одном пострадавшем. Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU