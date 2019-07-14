2019-07-14T18:27:45+03:00
Происшествия

Воскресный ужас: в Ярославской области бьются машины, страдают люди

Два ДТП с пострадавшими произошли почти одновременно, сегодня, 14 июля
Мария СОКОЛОВА
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В ДТП у поселка Заволжье трое пострадавших. ГУ МЧС по ЯОВ ДТП у поселка Заволжье трое пострадавших. ГУ МЧС по ЯО
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В 15 часов 30 минут в поселке Заволжье Ярославского района «Рено Меган» по предварительной информации выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Дэу Матиз». На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и центра медицины катастроф. В ликвидации дорожно-транспортного происшествия от МЧС принимали участие 3 спасателей и одна машина спецтехники.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что в аварии пострадали 3 человек. 32-летняя женщина – водитель «Дэу Матиз», в «Рено» - 56-летний мужчина и 55-летняя женщина. Насколько тяжелы полученные ими травмы, пока неизвестно.

В 15 часов 32 минуты поступило сообщение о ДТП в деревне Сидорово Рыбинского района столкнулись автомобиль «Рено» и Газель. Пока известно об одном пострадавшем. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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