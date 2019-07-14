2019-07-14T16:12:59+03:00
Происшествия

В Ярославской области легковушка вылетела в кювет – есть пострадавшие

Авария произошла сегодня, 14 июля
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
ВАЗ-2114 вылетел в кювет на дороге Бурмакино-ПМК. ГУ МЧС по ЯОВАЗ-2114 вылетел в кювет на дороге Бурмакино-ПМК. ГУ МЧС по ЯО
Изменить размер текста:

Автомобиль «ВАЗ-2114» в 8 часов 9 минут попал в ДТП в Некрасовском районе на автодороге Бурмакино-ПМК. Машина вылетела с трассы в кювет и перевернулись. На место аварии немедленно выехали сотрудники ГИБДД и центра медицины катастроф. В ликвидации дорожно-транспортного происшествия от МЧС принимали участие 2 спасателей и одна машина спецтехники.

В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что травмирован мужчина-водитель.

Сильно помята вылетевшая в кювет легковушка, ее восстановление обойдется владельцу в копеечку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воскресный ужас: в Ярославской области бьются машины, страдают люди
В Рыбинске провалилась Волжская набережная
В Мышкинском районе новый прокурор
Первые «жертвы»: в Ярославской области продолжаются рейды против пьяных за рулем
«Море идет к вам»: в центре Ярославля случился большой потоп
Детки погуляли: в Рыбинске трое подростков «обнесли» торговую палатку на 31 тысячу рублей
«Шинник» дожал «Мордовию»
Утвержден новый календарь праздников: когда ярославцы смогут отдохнуть в 2020
В Ярославской области столкнулись крупный туристический теплоход и яхта
Влетели в отбойник и перевернулись: в Ярославле ДТП унесло жизни трех человек
В Рыбинске парень украл из подъезда дома детский велосипед и самокат
В Ярославле активисты вышли на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора
Сорвал золотую цепочку с часами и побежал: в Рыбинске задержали грабителя
В Ярославле приставы забрали кассу ресторана из-за долгов его владелицы