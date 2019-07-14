В Ярославской области легковушка вылетела в кювет – есть пострадавшие
Авария произошла сегодня, 14 июля
ВАЗ-2114 вылетел в кювет на дороге Бурмакино-ПМК. ГУ МЧС по ЯО
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Автомобиль «ВАЗ-2114» в 8 часов 9 минут попал в ДТП в Некрасовском районе на автодороге Бурмакино-ПМК. Машина вылетела с трассы в кювет и перевернулись. На место аварии немедленно выехали сотрудники ГИБДД и центра медицины катастроф. В ликвидации дорожно-транспортного происшествия от МЧС принимали участие 2 спасателей и одна машина спецтехники.
В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что травмирован мужчина-водитель.
Сильно помята вылетевшая в кювет легковушка, ее восстановление обойдется владельцу в копеечку.
ИСТОЧНИК KP.RU