На побывку домой: осужденные ярославских колоний тоже ходят в отпуск

СЕГОДНЯ 20:19 2019-07-14T20:19:28+03:00

Всего за первое полугодие 2019-го отпуск домой из исправительных учреждений Ярославской области получили 12 человек. УФСИН по ЯО

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Осужденный может быть отпущен домой, к родственникам по решению администрации учреждения и в соответствии с действующим законодательством. Преимущество на отпуск до 15 суток с выездом за пределы учреждения имеют положительно характеризующиеся трудоустроенные осужденные, добросовестно относящиеся к своим обязанностям, а также осужденные, готовящиеся к освобождению.

Время, в течение которого осужденному разрешен выезд за пределы исправительного учреждения, засчитывается в срок отбывания наказания. Расходы осужденного в связи с выездом за пределы исправительного учреждения оплачиваются им из собственных средств либо иными лицами.

Всего за первое полугодие 2019 года возможностью использовать отпуск с выездом за пределы исправительных колоний Ярославской области воспользовались 12 человек: шесть из колоний строгого режима №2,3,12, трое из колоний общего режима №1,8, и по одному осужденному из ЛИУ-9, СПБ, и следственного изолятора №2.

- По мнению сотрудников воспитательной службы уголовно-исполнительной системы региона, отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения содействует как исправлению осужденного, так и его социальной адаптации, является средством профилактики рецидивной преступности, - объяснили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU