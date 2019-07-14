В Рыбинске провалилась Волжская набережная
Огромную яму горожане обнаружили вчера, 13 июля, ближе к ночи
Вот такую огромную яму обнаружили вчера в Рыбинске на Волжской набережной. ВК/Авто Новости Рыбинск
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Новый провал, пугающий своими размерами, появился на перекрестке Волжской набережной и улицы Глеба Успенского. Его фото было размещено в социальных сетях с призывом: «Автолюбители, будьте бдительны на дороге!».
Возмущенные горожане тут же начали сетовать на то, что улица Герцена в Рыбинске ограничена в движении, а Крестовая перекрыта, а теперь и эту дорогу закроют недели на две и город встанет в пробки.
Некоторые пользователи, чтобы не маяться с провалами в асфальте, даже призвали оставить Рыбинск и переехать на постоянное местожительство на дачу.
ИСТОЧНИК KP.RU