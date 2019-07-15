В Рыбинске из-за ремонта плотины закрывают движение по дамбе-шлюз

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-15T07:15:54+03:00

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Сегодня, 15 июля, для проведения работ по ремонту водосборной плотины филиалом ПАО «РусГидро – Каскад Верхневолских ГЭС» на участке автомобильной дороги по дамбе-шлюз от пересечения с Переборским трактом до пересечения с улицей поселка Шлюз будет прекращено движение транспортных средств.

В течение двух недель – до 28 июля – транспортное сообщение с левобережным Рыбинском будет осуществляться через 7 километр. Маршрут №14 будет временно закрыт, а расписание движения автобусов №16-э, 16-т, 36-т на время ремонта можно узнать на официальном сайте администрации Рыбинского МР.

ИСТОЧНИК KP.RU