В Мышкинском районе новый прокурор
Такое решение принял Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Прокуром Мышкинского района стала советник юстиции Наталья Елисеева.Фото: Прокуратура Ярославской области
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Его приказом N 717-к от 10.07.2019 на должность прокурора Мышкинского района Ярославской области назначена советник юстиции Наталья Михайловна Елисеева.
Наталья Михайловна родилась в 1966 году в городе Каунасе Литовской ССР. В 1991 году окончила Московский юридический институт по специальности правоведение.
Службу в органах прокуратуры Наталья Елисеева проходит с февраля 1999 года. За это время она работала помощником и старшим помощником межрайонного прокурора.
С марта 2007 года Наталья Михайловна занимала должность заместителя Угличского межрайонного прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU