В Ярославской области пожилых пациентов доставят на диспансеризацию бесплатно

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-15T09:18:42+03:00

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Они будут бесплатно ездить в больницы для прохождения профосмотров – во всем регионе их более 44 тысяч человек.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение», являющегося частью нацпроекта «Демография», для сельских учреждений соцобслуживания населения было приобретено 16 автобусов. С их помощью будет осуществляться бесплатная транспортировка жителей из небольших населенных пунктов в больницы для диспансеризации. В пути их будут сопровождать социальные работники.

– На первом этапе пожилых людей осмотрит терапевт, будет произведен забор крови на биохимический и гематологический анализы, – рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – При выявлении рисков развития хронических заболеваний или ухудшения состояния пациентов лечение будет продолжено, а спектр медицинского вмешательства – расширен. Главная задача – выявить критические состояния у тех пожилых и зачастую маломобильных людей, которые в силу удаленного проживания или по другим причинам остаются без достаточного внимания медицинских работников.

В первую группу пожилых людей, доставленных в больницу, попали 10 жителей двух населенных пунктов Некрасовского района – села Черная Заводь и деревни Новодашки. Здесь раз в неделю автомобиль с социальным работником будет приезжать в определенные планом населенные пункты и доставлять пожилых людей в больницу, а по окончании медицинского осмотра – увозить домой. Такая же работа будет осуществляться и в остальных районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU