Ярославцы собирают гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-15T08:10:17+03:00

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В Ярославле региональный центр развития добровольчества уже собирает помощь от горожан и молодежных организаций. Пункт сбора находится во Дворце молодежи. До 17 июля добровольцы будут принимать и сортировать вещей. Все собранное потом передадут в МЧС.

- В будние дни волонтеры готовы с 9 утра и до шести вечера принять помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области, – рассказала заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. – Хотим сказать большое спасибо всем, кто уже откликнулся. Тем, кто готов помочь, но не может приехать во Дворец молодежи, с доставкой предметов и вещей первой необходимости помогут наши волонтеры. По всем вопросам можно обратиться по телефону 25-13-25 или в социальных сетях.

Пострадавшим требуются бутилированная вода, детское питание, крупы, каши, консервы, постельные принадлежности, предметы личной гигиены. Предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, продукты питания – иметь сертификат качества и запас срока годности.

Централизованный прием гуманитарной помощи будет осуществляться 17 и 18 июля в Ярославле. Пункт сбора будет работать с 9 до 17 часов по адресу: Красная площадь, 8, в помещении пожарной части №1 ГУ МЧС России по Ярославской области. Вход со стороны улицы Некрасова.

ИСТОЧНИК KP.RU