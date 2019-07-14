«Море идет к вам»: в центре Ярославля случился большой потоп

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-14T11:24:49+03:00

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Коммунальная авария произошла вчера, 13 июля, около 20 часов напротив Дворца культуры имени Добрынина. Ярославцы позвонили в Водоканал, но ремонтная бригада приехала далеко не сразу, поэтому люди стали выкладывать фотографии с места происшествия в социальные сети.

- Асфальт еле держится, позвонили в водоканал 25 минут назад, сказали: «Едем», - написал автор фото в 20:14 в группе «Подслушано в Ярославле».

В другом паблике горожане написали, что в этом месте аварии происходят часто, а также пошутили, что «если вы не едите на море, то море едет к вам».

В «Ярославльводоканале» от комментариев отказались, но сообщили, что аварию устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU