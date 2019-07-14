2019-07-14T11:24:49+03:00
Общество

«Море идет к вам»: в центре Ярославля случился большой потоп

Из-за прорвавшейся трубы затопило проспект Толбухина
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Ярославле затопило проспект Толбухина. ВК/"Подслушано в Ярославле"В Ярославле затопило проспект Толбухина. ВК/"Подслушано в Ярославле"
Изменить размер текста:

Коммунальная авария произошла вчера, 13 июля, около 20 часов напротив Дворца культуры имени Добрынина. Ярославцы позвонили в Водоканал, но ремонтная бригада приехала далеко не сразу, поэтому люди стали выкладывать фотографии с места происшествия в социальные сети.

- Асфальт еле держится, позвонили в водоканал 25 минут назад, сказали: «Едем», - написал автор фото в 20:14 в группе «Подслушано в Ярославле».

В другом паблике горожане написали, что в этом месте аварии происходят часто, а также пошутили, что «если вы не едите на море, то море едет к вам».

В «Ярославльводоканале» от комментариев отказались, но сообщили, что аварию устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске провалилась Волжская набережная
В Мышкинском районе новый прокурор
Первые «жертвы»: в Ярославской области продолжаются рейды против пьяных за рулем
Детки погуляли: в Рыбинске трое подростков «обнесли» торговую палатку на 31 тысячу рублей
«Шинник» дожал «Мордовию»
Утвержден новый календарь праздников: когда ярославцы смогут отдохнуть в 2020
В Ярославской области столкнулись крупный туристический теплоход и яхта
Влетели в отбойник и перевернулись: в Ярославле ДТП унесло жизни трех человек
В Рыбинске парень украл из подъезда дома детский велосипед и самокат
В Ярославле активисты вышли на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора
Сорвал золотую цепочку с часами и побежал: в Рыбинске задержали грабителя
В Ярославле приставы забрали кассу ресторана из-за долгов его владелицы