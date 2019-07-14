Первые «жертвы»: в Ярославской области продолжаются рейды против пьяных за рулем

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-14T12:21:07+03:00

В Рыбинске были выявлены двое нетрезвых водителей, попавшихся в таком виде уже во второй раз. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Мы уже сообщали о том, что с пятницы, 12 июля, и все выходные в Ярославской области сотрудники ГИБДД проводят рейды, направленные на пресечение управления транспортом в нетрезвом виде. Но некоторые водители считают, что закон им не писан.

Так, отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении нетрезвых водителей.

Сотрудниками ДПС ГИБДД в районе улицы Луговой была остановлена автомашина «ВАЗ 2114», под управлением жителя 28-летнего жителя Рыбинска, который находился в состоянии алкогольного опьянения. А в поселке Ермаково сотрудниками ДПС ГИБДД выявлен 30-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат», также житель Рыбинска и тоже управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- Ранее оба водителя уже привлекались к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ и по приговору суда были лишены права управления транспортными средствами. В настоящее время расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU