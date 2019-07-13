2019-07-13T21:12:45+03:00
Спорт

«Шинник» дожал «Мордовию»

Команда Александра Побегалова выиграла первый домашний матч сезона
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
После перерыва ярославцы прибавили активности и у ворот гостей стало горячо. Фото: "ФК «Шинник» Ярославль"\vk.com.После перерыва ярославцы прибавили активности и у ворот гостей стало горячо. Фото: "ФК «Шинник» Ярославль"\vk.com.
Изменить размер текста:

Первый тайм открытия нового сезона на Ярославском стадионе напоминал разминку, а не серьезную игру. Обе команды действовали предельно аккуратно и даже осторожно. За 45 минут не было ни одного сколько-нибудь серьезного момента для обоих вратарей. Правда, Дмитрий Яшин один «мёртвый» мяч все же вытащил, но сейвом это не стало, так как мгновением раньше прозвучал свисток арбитра, остановивший игру. Все же концовку тайма подопечные Александра Побегалова провели энергичнее и прессинг не раз зажимали гостей вблизи их ворот. Но вот извлечь из этого что-то не смогли. Чувствовалось, что у подопечных «Михалыча» игра не очень ладится. Сам наставник после игры пояснил, что такое может иметь место после выездного матча на Дальнем Востоке. Затяжные перелеты не проходят для футболистов бесследно. Тем важнее было для ярославцев выжать из себя максимум, чтобы порадовать своих болельщиков. Это удалось после перерыва. Ярославцы прибавили активности. У ворот гостей стало горячо. Особенно можно отметить Эльдара Низамутдинова, мастерски выигрывавшего мячи наверху. За 10 минут штрафная гостей хорошо прогрелась. Не хватало только гола. А для этого у «Михалыча» был в запасе Сергей Самодин. Он и появился на поле на 61-й минуте. Первый раз Сергей коснулся мяча через какую-то минуту, но скидка головой на ход Эльдара не прошла. Зато ещё через минуту получилась обратка. Эльдар метров с 20 неожиданно выстрелил из-под защитника. Вратарь в отчаянном броске смог только дотянуться до летевшего в нижний угол мяча, а тут как тут Самодин, безукоризненно добивший в сетку - 1:0. Гол добавил ярославцам не столько активности, сколько уверенности. Однако на последних минутах уверенность возросла до самоуверенности. Гости пошли атаковать. Ярославцы с этим, в общем, справились, но на последней добавленной минуте допустили промашку, и Валерию Цховребову пришлось спасать положение ценой удаления. Впрочем, на результате это не сказалось, «Шинник» - «Мордовия» - 1:0 (0:0).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФУТБОЛ: «Шинник» (Ярославль)»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Утвержден новый календарь праздников: когда ярославцы смогут отдохнуть в 2020
В Ярославской области столкнулись крупный туристический теплоход и яхта
Влетели в отбойник и перевернулись: в Ярославле ДТП унесло жизни трех человек
В Рыбинске парень украл из подъезда дома детский велосипед и самокат
В Ярославле активисты вышли на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора
Сорвал золотую цепочку с часами и побежал: в Рыбинске задержали грабителя
В Ярославле приставы забрали кассу ресторана из-за долгов его владелицы
В Ярославской области Госавтоинспекция открыла охоту на пьяных за рулем
Со здоровьем проблем нет: ярославский «Локомотив» прошел медосмотр
В Ярославле ремонтируют подъезд к областной больнице
Ярославца осудят за незаконное проникновение в квартиру своей бабули
В Ярославской области пройдут два туристических фестиваля: программа
Кандидатуру нового худрука Волковского театра не обсуждали с СТД
В Рыбинске из-за оптимизации закроют спортшколу № 7 по гиревому спорту
В Ярославле осудили водителя-наркомана, который сбил четырех человек
В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 700 тысяч рублей
Кто, если не я? Ярославна вышла на уборку улицы, на которую забили и местные, и коммунальщики
В Ярославской области закрыли четыре мусорных полигона ТКО
В Ярославле злостный алиментщик попался во время поимки другого должника
В Ярославле обсудили программу празднования 1010-летия города
Ути-пути: в Ярославле утки переходят дорогу организованно в неположенном месте
Ярославский школьник завоевал серебро на международном инженерном чемпионате
В Угличе разыскивают водителя, виновного в аварии с пострадавшими
Синоптики рассказали, когда в Ярославль вновь вернутся солнце и тепло
В Заволжском районе Ярославля ларек на Клубной оштрафовали за продажу спиртного
В Ярославле заработала горячая линия по вопросам приема в 10 классы
В Ярославле от владельцев собак и лошадей потребуют справки об умении обращаться с животными