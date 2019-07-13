«Шинник» дожал «Мордовию»

СЕГОДНЯ 21:12 2019-07-13T21:12:45+03:00

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Первый тайм открытия нового сезона на Ярославском стадионе напоминал разминку, а не серьезную игру. Обе команды действовали предельно аккуратно и даже осторожно. За 45 минут не было ни одного сколько-нибудь серьезного момента для обоих вратарей. Правда, Дмитрий Яшин один «мёртвый» мяч все же вытащил, но сейвом это не стало, так как мгновением раньше прозвучал свисток арбитра, остановивший игру. Все же концовку тайма подопечные Александра Побегалова провели энергичнее и прессинг не раз зажимали гостей вблизи их ворот. Но вот извлечь из этого что-то не смогли. Чувствовалось, что у подопечных «Михалыча» игра не очень ладится. Сам наставник после игры пояснил, что такое может иметь место после выездного матча на Дальнем Востоке. Затяжные перелеты не проходят для футболистов бесследно. Тем важнее было для ярославцев выжать из себя максимум, чтобы порадовать своих болельщиков. Это удалось после перерыва. Ярославцы прибавили активности. У ворот гостей стало горячо. Особенно можно отметить Эльдара Низамутдинова, мастерски выигрывавшего мячи наверху. За 10 минут штрафная гостей хорошо прогрелась. Не хватало только гола. А для этого у «Михалыча» был в запасе Сергей Самодин. Он и появился на поле на 61-й минуте. Первый раз Сергей коснулся мяча через какую-то минуту, но скидка головой на ход Эльдара не прошла. Зато ещё через минуту получилась обратка. Эльдар метров с 20 неожиданно выстрелил из-под защитника. Вратарь в отчаянном броске смог только дотянуться до летевшего в нижний угол мяча, а тут как тут Самодин, безукоризненно добивший в сетку - 1:0. Гол добавил ярославцам не столько активности, сколько уверенности. Однако на последних минутах уверенность возросла до самоуверенности. Гости пошли атаковать. Ярославцы с этим, в общем, справились, но на последней добавленной минуте допустили промашку, и Валерию Цховребову пришлось спасать положение ценой удаления. Впрочем, на результате это не сказалось, «Шинник» - «Мордовия» - 1:0 (0:0).

ИСТОЧНИК KP.RU