Утвержден новый календарь праздников: когда ярославцы смогут отдохнуть в 2020

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-13T19:06:03+03:00

Согласно новому расписанию, на Новый год ярославцы будут отдыхать с 1 по 8 января. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Согласно обновленному расписанию, первые суббота и воскресенье 2020 года, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая

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Правительство России утвердило новый календарь выходных и праздничных дней на 2020 год. Информация об этом появилась на официальной странице ведомства в Instagram.

Согласно новому расписанию, на Новый год ярославцы будут отдыхать с 1 по 8 января, на День защитника Отечества - с 22 по 24 февраля, на Международный женский день - с 7 по 9 марта. Майские праздники будут длиться с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, на День России выходные запланированы с 12 по 14 июня, а 4 ноября выходной будь посвящен празднованию Дня народного единства.

- Выходные 4 и 5 января, которые являются первыми субботой и воскресеньем года, совпадают с нерабочими праздничными днями, - говорится в сообщении Правительства. - Они перенесены на 4 и 5 мая соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU