2019-07-13T18:41:36+03:00
Происшествия

В Ярославской области столкнулись крупный туристический теплоход и яхта

В результате ЧП одно судно затонуло
Полина ЗАЙЦЕВА
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К счастью, пострадавших нет ни на одном из двух судов. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.К счастью, пострадавших нет ни на одном из двух судов. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.
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В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги 13 июля около двух часов ночи столкнулись туристический теплоход «Алексей Толстой» и яхта «Потудань». В момент столкновения на борту лайнера находилось более 230 человек. К счастью, пострадавших нет ни на одном из двух судов.

- На место происшествия были отправлены шесть спасателей и две единицы техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - Суда будут обследованы транспортной комиссией Ространснадзора.

В результате аварии яхту затопило, ее пришлось отбуксировать к берегу. Утром, после того, как спасатели завершили работу по выяснению причин ЧП, лайнер смог продолжить движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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