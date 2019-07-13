2019-07-13T15:56:12+03:00
Происшествия

В Рыбинске парень украл из подъезда дома детский велосипед и самокат

На мужчину заведено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ущерб от кражи составил около четырех тысяч рублей.Ущерб от кражи составил около четырех тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратился мужчина, проживающий в районе Скомороховой горы. Потерпевший рассказал, что из подъезда дома неизвестные украли его детский велосипед и самокат.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении кражи молодой человек, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Ущерб от кражи составил около четырех тысяч рублей.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела продолжается. В полиции напоминают: большая часть краж велосипедов совершается из подъездов домов. Не оставляйте свои личные вещи без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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