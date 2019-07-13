2019-07-13T11:40:45+03:00
Происшествия

Сорвал золотую цепочку с часами и побежал: в Рыбинске задержали грабителя

На мужчину заведено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Преступнику может грозить до семи лет лишения свободы.Преступнику может грозить до семи лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В полицию Рыбинска обратился местный житель, который стал жертвой грабежа. Мужчина пояснил, что утром в микрорайоне Северный к нему подбежал неизвестный мужчина. Преступник сорвал с шеи заявителя золотую цепь, стащил наручные часы и убежал. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

- Полицейскими установлен 38-летний подозреваемый. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что стал свидетелем потасовки двоих мужчин, после он проследил за одним из них и воспользовавшись тем, что потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения открыто похитил у него ценные вещи, - прокомментировали в УМВД России по Ярославской области. - Впоследствии похищенное сдал в ломбард, вырученные денежные средства потратил.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступнику может грозить до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле активисты вышли на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора
В Ярославле приставы забрали кассу ресторана из-за долгов его владелицы
В Ярославской области Госавтоинспекция открыла охоту на пьяных за рулем
Со здоровьем проблем нет: ярославский «Локомотив» прошел медосмотр
В Ярославле ремонтируют подъезд к областной больнице
Ярославца осудят за незаконное проникновение в квартиру своей бабули
В Ярославской области пройдут два туристических фестиваля: программа
Кандидатуру нового худрука Волковского театра не обсуждали с СТД
В Рыбинске из-за оптимизации закроют спортшколу № 7 по гиревому спорту
В Ярославле осудили водителя-наркомана, который сбил четырех человек
В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 700 тысяч рублей
Кто, если не я? Ярославна вышла на уборку улицы, на которую забили и местные, и коммунальщики
В Ярославской области закрыли четыре мусорных полигона ТКО
В Ярославле злостный алиментщик попался во время поимки другого должника
В Ярославле обсудили программу празднования 1010-летия города
Ути-пути: в Ярославле утки переходят дорогу организованно в неположенном месте
Ярославский школьник завоевал серебро на международном инженерном чемпионате
В Угличе разыскивают водителя, виновного в аварии с пострадавшими
Синоптики рассказали, когда в Ярославль вновь вернутся солнце и тепло
В Заволжском районе Ярославля ларек на Клубной оштрафовали за продажу спиртного
В Ярославле заработала горячая линия по вопросам приема в 10 классы
В Ярославле от владельцев собак и лошадей потребуют справки об умении обращаться с животными