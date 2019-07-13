Сорвал золотую цепочку с часами и побежал: в Рыбинске задержали грабителя
В полицию Рыбинска обратился местный житель, который стал жертвой грабежа. Мужчина пояснил, что утром в микрорайоне Северный к нему подбежал неизвестный мужчина. Преступник сорвал с шеи заявителя золотую цепь, стащил наручные часы и убежал. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.
- Полицейскими установлен 38-летний подозреваемый. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что стал свидетелем потасовки двоих мужчин, после он проследил за одним из них и воспользовавшись тем, что потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения открыто похитил у него ценные вещи, - прокомментировали в УМВД России по Ярославской области. - Впоследствии похищенное сдал в ломбард, вырученные денежные средства потратил.
По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступнику может грозить до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU