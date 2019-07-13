В Ярославле приставы забрали кассу ресторана из-за долгов его владелицы
В Ярославле сотрудники судебных приставов изъяли кассу местного ресторана из-за долгов его владелицы. Местная жительница задолжала по налогам и сборам более 400 тысяч рублей.
- Гражданка достоверно знала о своих долгах, но платить не спешила, несмотря на то, что в отделе судебных приставов в отношении неё находилось исполнительное производство, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Приставы, совместно с сотрудниками налоговой службы в рамках рейда приехали в ресторан должницы и забрали деньги из кассового аппарата. Изъятые средства переданы в счет погашения долга.
ИСТОЧНИК KP.RU