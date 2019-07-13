2019-07-13T11:22:09+03:00
Общество

В Ярославле приставы забрали кассу ресторана из-за долгов его владелицы

Сумма задолженности составила более 400 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Изъятые средства переданы в счет погашения долга. Фото: УФССП по Ярославской области.Изъятые средства переданы в счет погашения долга. Фото: УФССП по Ярославской области.
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В Ярославле сотрудники судебных приставов изъяли кассу местного ресторана из-за долгов его владелицы. Местная жительница задолжала по налогам и сборам более 400 тысяч рублей.

- Гражданка достоверно знала о своих долгах, но платить не спешила, несмотря на то, что в отделе судебных приставов в отношении неё находилось исполнительное производство, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Приставы, совместно с сотрудниками налоговой службы в рамках рейда приехали в ресторан должницы и забрали деньги из кассового аппарата. Изъятые средства переданы в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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