2019-07-12T20:42:07+03:00
Общество

В Ярославской области Госавтоинспекция открыла охоту на пьяных за рулем

Рейды начались сегодня, 12 июля
Мария СОКОЛОВА
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Рейды ГИБДД продлятся еще два дня.Рейды ГИБДД продлятся еще два дня.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Они будут проходить в предстоящие выходные, 13 и 14 июля в Ярославле и по всей территории области, чтобы выявить водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

В местах проведения мероприятий будут выставляться знаки «Контроль», проверке подвергнут все транспортные средства.

- В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за невыполнение водителем транспортного средства требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - предупредили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными, не позволять водителям садиться за руль в состоянии опьянения, сообщать о фактах управления автомобилем нетрезвыми водителями по телефону ДЧ ОБ ДПС ГИБДД: (4852) 30-10-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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