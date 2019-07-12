Со здоровьем проблем нет: ярославский «Локомотив» прошел медосмотр

СЕГОДНЯ 19:43 2019-07-12T19:43:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Углубленное медицинское обследование - важная часть подготовки к новому сезону – считают в руководстве «Локомотива». Поэтому и старожилы, и новички команды прошли медосмотр сегодня утром. Он начался в восемь утра и в числе первых медики осмотрели новичков «Локомотива» вратаря Александра Лазушина и нападающего Александра Свитова. Также среди первых был и капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль.

Со здоровьем у спортсменов проблем обнаружено не было, поэтому завтра, 13 июля, хоккеисты приступят к тренировкам.

Первый матч межсезонья «Локомотив» сыграет 3 августа на турнире в Сочи против омского «Авангарда». А в регулярном чемпионате у команды Крейга Мактавиша первая игра состоится на домашнем льду в «Арене-2000» 4 сентября против «Спартака» Олега Знарка.

Игроки Локомотива прошли медосмотр.Накануне нового сезона, 2019/20 гг., обновленная железнодорожная команда прошла осмотр у докторов в Центре спортивной медицины Локомотив

ИСТОЧНИК KP.RU