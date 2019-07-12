2019-07-12T17:55:37+03:00
Происшествия

Ярославца осудят за незаконное проникновение в квартиру своей бабули

В жилище на втором этаже мужчина залез через форточку
Полина ЗАЙЦЕВА
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На балкон второго этажа мужчина залез по решетке окна первого.На балкон второго этажа мужчина залез по решетке окна первого.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле прокуратура Дзержинского района утвердила обвинение по делу 28-летнего мужчины, который незаконно проник в квартиру своей бабушки. Установлено, что в середине марта 2019 года, жена преступника не пустила его домой из-за того, что тот был сильно пьян. После этого мужчина пошел к бабушке.

- На неоднократные просьбы переночевать и дать денег родственница ответила обвиняемому отказом, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района. - Не смотря на это, он по решетке окна первого этажа забрался на балкон второго этажа и через форточку, открытую на кухне, незаконно проник в жилище бабушки.

Теперь мужчина ждет суда. Максимальное наказание за подобное преступление предусматривает лишение свободы сроком до трех месяцев. Дата рассмотрения дела судом еще не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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