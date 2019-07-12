2019-07-12T17:31:27+03:00
Общество

В Ярославской области пройдут два туристических фестиваля: программа

В Мышкине состоится «Фестиваль Мыши - 2019», а в Тутаеве - фестиваль «Романовская овца - золотое руно России»
Полина ЗАЙЦЕВА
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На Успенской площади Мышкина состоятся «Котомышиные бои».На Успенской площади Мышкина состоятся «Котомышиные бои».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области в субботу 13 июля пройдут два крупных туристических фестиваля. В Мышкине состоится традиционный «Фестиваль Мыши – 2019», а в Тутаеве - фестиваль «Романовская овца – золотое руно России».

В Мышкине праздник откроет карнавальное шествие, участие в котором будут принимать барабанщицы, духовой оркестр, и аниматоры в ростовых тематических костюмах. К праздничной колонне могут присоединиться все желающие. В 12 часов дня в городе состоится торжественное открытие фестиваля.

- Гости праздника смогут увидеть выставку ретромашин и принять участие в вечерней программе «Мышкинский разгуляй». На Успенской площади города состоятся «Котомышиные бои», - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

В Тутаеве фестиваль начнется на правом берегу, где гостей встретят персонажи Баран и Ярочка. После этого, туристов на праздничном пароме отвезут на левый берег, где состоится открытие мероприятия.

- В центре города на главной праздничной сцене развернется театрализованное представление «Сказ о граде Романове, о счастье луковом, о гвозде кованом да об Овце Царской». Поздравить сказочную жительницу Тутаева приедут герои сказок со всей России, - уточнили в Правительстве.

Кроме того, в этот же день в Тутаеве откроется выставка романовских овец. На ней гостям покажут мастер-класс по стрижке животного, а позже проведут конкурс. На главной сцене праздника состоится традиционный показ мод коллекции меховых изделий. На фестивале также будет организована детская тематическая зона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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