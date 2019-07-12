Кандидатуру нового худрука Волковского театра не обсуждали с СТД

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-12T16:56:39+03:00

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Кандидатура на пост нового художественного руководителя Волковского театра до сих пор остается загадкой. Стоит отметить, что при выборе кандидата никто не советовался с Союзом театральных деятелей РФ.

- В пресс-службу СТД РФ обращаются наши коллеги из российских городов и журналисты разных издательств с вопросом о кандидатуре нового художественного руководителя Театра драмы имени Ф.Волкова, - прокомментировали ситуацию в Союзе. - Сообщаем, что какие-либо консультации с Союзом театральных деятелей России не проводились, имя кандидата на пост художественного руководителя Театра имени Ф.Волкова для театрального сообщества остается неизвестным.

Министр культуры РФ Владимир Мединский собирался представить нового худрука 19 августа, сразу после того, как труппа театра вернется из отпуска. Напомним, что предыдущий художественный руководитель театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе после того, как Мединский объявил ему выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU