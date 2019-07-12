В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 700 тысяч рублей
В Ярославле телефонным мошенникам, которые представляются работниками банка, вновь удалось присвоить себе чужие деньги. В полицию Кировского района обратилась 55-летняя женщина, у которой с карты списалась крупная сумма денег.
- Неизвестные по телефону сообщили о том, что с банковской карты женщины происходит попытка несанкционированного списания денежных средств, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В ходе общения по телефону заявительница передала сведения о своей банковской карте. После этого с кредитки было списано около 700 тысяч рублей.
Полиция напоминает: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.
ИСТОЧНИК KP.RU