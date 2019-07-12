2019-07-12T15:07:09+03:00
Происшествия

В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины 700 тысяч рублей

Потерпевшая повелась на схему о блокировке банковской карты
Полина ЗАЙЦЕВА
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Неизвестные по телефону сообщили о том, что с банковской карты женщины происходит попытка несанкционированного списания денежных средств.Неизвестные по телефону сообщили о том, что с банковской карты женщины происходит попытка несанкционированного списания денежных средств.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле телефонным мошенникам, которые представляются работниками банка, вновь удалось присвоить себе чужие деньги. В полицию Кировского района обратилась 55-летняя женщина, у которой с карты списалась крупная сумма денег.

- Неизвестные по телефону сообщили о том, что с банковской карты женщины происходит попытка несанкционированного списания денежных средств, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В ходе общения по телефону заявительница передала сведения о своей банковской карте. После этого с кредитки было списано около 700 тысяч рублей.

Полиция напоминает: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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