Кто, если не я? Ярославна вышла на уборку улицы, на которую забили и местные, и коммунальщики
Учитесь! Ярославна взяла в руки перчатки, инструмент, камеру смартфона и мусор, который днями лежал на одной из центральных улиц города. Пересечение Володарского и Свердлова буквально погрязло в мусоре. Наверняка где-то были, а скорее всего, есть до сих пор более загаженные места, и ответственные за уборку города были слишком заняты. Иначе, почему бы они так откровенно забили на этот участок земли, погребенный под слоем отходов?
- По этой дороге я хожу на работу каждый день, - рассказала инициативная ярославна Анастасия Ивантаева. – Через несколько дней мне просто надоело и я решила: «Кто, если не я?».
Всего 40 минут потребовалось, чтобы привести улицу в надлежащее состояние.
- Лучший подход к чистому городу: увидел, убери. Не сорите, убирайте за собой. Начните с себя! – говорит девушка.
Причем, она знает, о чем говорит: буквально на следующий день место снова загадили. Да-да! Не стоит обвинять только лишь рабочих, которые не убирают. Просто подберите фантик, который уронили мимо урны. Положите мусорный пакет в бак, а не кидайте его за несколько метров до цели. Не выкидывайте бычки на землю, и будет вам счастье!
Учитесь! Девушка очистила от мусора улицу, на которую забили и местные, и коммунальщики.Видео: Настя Ивантаева! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU