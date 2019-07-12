2019-07-12T14:55:26+03:00
Общество

Кто, если не я? Ярославна вышла на уборку улицы, на которую забили и местные, и коммунальщики

Девушка потратила всего лишь 40 минут времени, когда у спецслужб на это времени не оказалось совсем
Роман РЫЖИКОВ
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Учитесь! Ярославна взяла в руки перчатки, инструмент, камеру смартфона и мусор, который днями лежал на одной из центральных улиц города. Пересечение Володарского и Свердлова буквально погрязло в мусоре. Наверняка где-то были, а скорее всего, есть до сих пор более загаженные места, и ответственные за уборку города были слишком заняты. Иначе, почему бы они так откровенно забили на этот участок земли, погребенный под слоем отходов?

- По этой дороге я хожу на работу каждый день, - рассказала инициативная ярославна Анастасия Ивантаева. – Через несколько дней мне просто надоело и я решила: «Кто, если не я?».

Всего 40 минут потребовалось, чтобы привести улицу в надлежащее состояние.

- Лучший подход к чистому городу: увидел, убери. Не сорите, убирайте за собой. Начните с себя! – говорит девушка.

Причем, она знает, о чем говорит: буквально на следующий день место снова загадили. Да-да! Не стоит обвинять только лишь рабочих, которые не убирают. Просто подберите фантик, который уронили мимо урны. Положите мусорный пакет в бак, а не кидайте его за несколько метров до цели. Не выкидывайте бычки на землю, и будет вам счастье!

Учитесь! Девушка очистила от мусора улицу, на которую забили и местные, и коммунальщики.Видео: Настя Ивантаева! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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